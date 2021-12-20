Воспитанники омского детского сада проводят эко акцию

Важно не оставаться равнодушными и кормить птиц зимой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Воспитанников омского детского сада №13 учат заботиться о птицах в холодное время года. Сегодня в саду проходит экологическая акция «Покормите птиц зимой». Её целью является воспитание заботливого отношения к птицам, желания помогать им в трудных зимних условиях. Зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснежная, воспитанники сада поддерживают птиц всю долгую зиму. В развешенные кормушки не забывают подсыпать корм: семечки подсолнечника, тыквы, крупы. В результате акции дети знакомятся с повадками птиц, условиями их жизни, узнают что птицы прилетают к нашим жилищам за помощью, о пользе птиц на Земле.

Ранее 12 ноября отмечался Синичкин день — экологический праздник, который появился по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день ребят знакомили с птицами, остающимися на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей.