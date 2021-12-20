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Общество20 декабря 2021 6:26

На трассе под Омском столкнулись три фуры

Один из водителей попал в больницу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Под Омском на трассе столкнулись три фуры.

Под Омском на трассе столкнулись три фуры.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Под Омском на дороге Федоровка-Александровка произошла крупная авария с тремя большегрузами. Сообщение произошло в 11:35. Водитель «ДАФ» ехал в сторону Тюмени и в районе 10 километра не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Фредлайнер». Не смог избежать столкновения и двигавшийся следом за «ДАФом» «МАЗ». Он от удара съехал в кювет.

Один з автомобилей съехал в кювет.

Один з автомобилей съехал в кювет.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

По данным Госавтоинспекции, водитель «ДАФ» попал в больницу, остальные участники аварии не пострадали. По факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств аварии.