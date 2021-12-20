В Омске привились более 25 тысяч студентов

В Омске привиты от ковида почти половина студентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске продолжается вакцинация от ковида. Активно участвуют в ней студенты. По данным омского минздрава в Омской области всего 57 125 студентов, из них прививки поставили 25 533 человека, это почти 45% от общего количества. Вакцинируются в Омске и иностранные студенты, по данным медиков привились 1 520 человек.

- Нужно понимать, что, если молодой человек переносит вирус бессимптомно, то для его близких знакомство с COVID-19 может оказаться очень опасным и привести к печальным последствиям. Министерством здравоохранения совместно с министерством образования Омской области разработан и направлен в подведомственные медицинские и образовательные организации график вакцинации учащихся высших и средних образовательных организаций Омской области, - отметила заместитель министра здравоохранения Элеонора Кролевец.