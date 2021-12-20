Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского занял 7-ю позицию в рейтинге вузов СФО

RAEX впервые опубликовал пилотную версию локальных рейтингов вузов по федеральным округам.

Ассоциация составителей рейтингов и Рейтинговое агентство RAEX при поддержке Российского Союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки России впервые публикует пилотную версию локальных рейтингов вузов России. В рамках исследования была осуществлена независимая оценка деятельности широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов, исходя из реализации их образовательного и научного потенциала и влияния на социальную среду. Рейтинги составлялись отдельно для каждого федерального округа страны.

«Расставлены по местам региональные вузы, качество работы которых во многом определяет тренды и темпы развития регионов России, – сообщил генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков. – Локальные вузы являются главными поставщиками кадров на местные рынки труда, они формируют научный потенциал и социальную среду на региональном уровне».

В локальных рейтингах особое внимание уделено показателям, характеризующим условия для подготовки качественных кадров и региональную значимость вуза. В рейтинге Сибирского федерального округа 38 вузов.

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского занимает в рейтинге 7-ю позицию – это лучший результат среди вузов Омской области.

Из рейтинга были исключены вузы, входящие в RAEX-100 или Московский международный рейтинг «Три миссии университета». Таким образом рейтинговое агентство RAEX провело независимую оценку деятельности широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов.

Ознакомиться с результатами рейтинга можно здесь: https://raex-rr.com/education/universities/local_university_SFO