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Общество21 декабря 2021 3:52

Новогодние елки прошли фитосанитарный контроль

По данным Управления Россельхознадзора по Омской области в декабре на территорию региона доставлено 11 партий сосен в общем количестве 19780 штук.
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После карантинного фитосанитарного контроля и анализа сопроводительных документов сотрудники Управления установили, что все партии хвойных деревьев вывезены с территории Челябинской и Свердловской областей, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, но карантинных вредных организмов в новогодних красавицах не было обнаружено. Однако вопреки требованиям законодательства перевозчики не оформили подтверждающие безопасность груза карантинные сертификаты. Поэтому виновных оштрафовали в общей сложности на 3700 рублей.

Всем кто привозит в регион новогодние деревья Управление Россельхознадзора по Омской области напоминает, что прежде чем приступить к их разгрузке и реализации, владелец груза обязан немедленно известить о его прибытии. За нарушение правил перевозки новогодних деревьев без карантинного сертификата, а также за несвоевременное его гашение можно получить штраф.