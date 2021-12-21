Новогодние елки прошли фитосанитарный контроль

После карантинного фитосанитарного контроля и анализа сопроводительных документов сотрудники Управления установили, что все партии хвойных деревьев вывезены с территории Челябинской и Свердловской областей, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, но карантинных вредных организмов в новогодних красавицах не было обнаружено. Однако вопреки требованиям законодательства перевозчики не оформили подтверждающие безопасность груза карантинные сертификаты. Поэтому виновных оштрафовали в общей сложности на 3700 рублей.

Всем кто привозит в регион новогодние деревья Управление Россельхознадзора по Омской области напоминает, что прежде чем приступить к их разгрузке и реализации, владелец груза обязан немедленно известить о его прибытии. За нарушение правил перевозки новогодних деревьев без карантинного сертификата, а также за несвоевременное его гашение можно получить штраф.