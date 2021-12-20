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Общество20 декабря 2021 4:50

«Вместо Нового года ремонтируем трубы»: Омичи жалуются, что их не расселяют из аварийного дома

Многим жильцам просто некуда переехать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи вынуждены ремонтировать трубы в аварийном доме, пока ждут расселения.

Омичи вынуждены ремонтировать трубы в аварийном доме, пока ждут расселения.

Фото: ВКонтакте

Буквально крик души появился в одном из омских пабликов в соцсетях. Жильцы дома 101 на улице Южная жалуются, что их не расселяют из аварийного жилья. Как рассказали омичи, дом давно признали аварийным, а сроки расселения назначили на конец ноября. Но новое жилье получили далеко не все.

Омичи вынуждены оплачивать ремонт самостоятельно.

Омичи вынуждены оплачивать ремонт самостоятельно.

Фото: ВКонтакте

- Ни одна компания не хочет обслуживать дом. Сейчас сидим без отопления, и никто не хочет чинить, делаем все за свои деньги, хотя трубопровод на улице. Мы устали бороться, уже нет сил. На носу Новый год, но теперь его нет, мы закупили трубы и оплачиваем технику и рабочих - написали жильцы.

Они надеются, что администрация обратит внимание на их проблему и все же расселит оставшихся в доме жильцов.