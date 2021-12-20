Управление Россельхознадзора по Омской области провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за 3 квартал 2021 года

Мероприятие с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, ГУ ветеринарии региона, Омской таможни, Управлений сельского хозяйства муниципальных районов, общественных организаций и крупных хозяйствующих субъектов прошло 19 декабря в режиме видеоконференции.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов отметил, что с 1 июля вступил в силу новый федеральный закон 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)». Новый подход базируется на принципах оперативности и разумности при осуществлении государственного надзора.

Кроме того, в июне 2021 года вступил в силу принятый ранее Федеральный закон в части совершенствования государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которым Россельхознадзору возвращен контроль в этой сфере.

У ведомства становится все больше рычагов для обеспечения безопасности продукции растительного и животного происхождения.

На данный момент в сфере агрохимии проведено 14 контрольно-надзорных мероприятий. В результате в 11 случаях выявлено, что сельхозтоваропроизводителями не соблюдались установленные регламенты применения пестицидов и агрохимикатов: нарушались дозировки препаратов, обрабатывались культуры, не предусмотренные регламентом применения, а также без учета фазы развития растений.

Олег Николаевич подчеркнул, что в части утилизации биологических отходов складывается непростая ситуация в связи с закрытием крупнейшего в регионе утильзавода «Кормиловский». Связанные с этим вопросы способствовали тому, что в поле зрения надзорного ведомства попали мясоперерабатывающие предприятия, которые осуществляли нелегальную деятельность в антисанитарных условиях. С учетом того, что продукция поставлялась в учреждения социальной сферы – такая ситуация недопустима и подобные факты будут пресекаться самым жестким образом.

Присоединился к словам руководителя и начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля Максим Строкин. Он добавил, что в ходе 1695 контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 1287 нарушений законодательства в сфере ветеринарного надзора. В связи со сложной эпизоотической ситуацией по африканской чуме свиней и гриппу птиц на территории Омской области, особую опасность несут нарушения правил содержания свиней и птицы в ЛПХ граждан.

С 2021 г. Управлением Россельхознадзора по Омской области проводится лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Эти организации должны оформить лицензии до 1 января 2022 года. Управлением уже выдано 3 лицензии на осуществление деятельности в культурно-зрелищных целях, 5 заявлений находятся на рассмотрении.

Как рассказал начальник отдела земельного надзора Евгений Гоман, с 1 июля 2021 года Управление приступило к реализации полномочий в части государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, и первые проверки в этой сфере выявили системные нарушения, которые допускают хозяйствующие субъекты: в результате 14 контрольно-надзорных мероприятий в 13 случаях выявлены нарушения.

В связи с этим сельхозтоваропроизводителям Омской области рекомендовано соблюдать регламенты применения пестицидов и агрохимикатов и обеспечить учет партий пестицидов и агрохимикатов посредством регистрации в информационной системе - ФГИС «Сатурн».

Заместитель начальника отдела карантина растений Степан Моисеев в своем выступлении сделал акцент на работе по выдаче и контролю фитосанитарных сертификатов (ФСС). С начала 2021 года объем экспортных грузов из Омской области составил – 698,7 тыс. тонн, из них зерно и продукты его переработки – 635 тыс. тонн. Специалистами Управления оформлено и выдано более 25 тысяч ФСС. Зерно и продукты его переработки из Омской области напрямую экспортируется в 25 стран мира, в том числе, в Республику Казахстан (пшеница, ячмень, горох и продукты переработки, Китай, Республику Кыргызстан, Латвию и др. Высокому спросу на омское зерно способствует и тот факт, что площадь карантинных фитосанитарных зон на территории региона постепенно сокращается. Россельхознадзором усилен контроль по показателям безопасности, карантинному фитосанитарному состоянию и качеству зерна при отгрузке на экспорт. По каждой отгружаемой партии проводится проверка всех показателей в полном объеме (особое внимание уделяется содержанию ГМО и остаточному содержанию действующих веществ пестицидов, применяемых в период вегетации).

В ходе выступлений на все поступившие вопросы были даны исчерпывающие комментарии.

Все материалы слушаний, а также итоги анкетирования, будут размещены на сайте Управления Россельхознадзора по Омской области в разделе «Публичные слушания».