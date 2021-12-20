На омича, сбившего подростка у «Кристалла» в Нефтяниках, завели уголовное дело

Громкая авария произошла в Омске накануне, 17 декабря. Тогда молодой 24-летний водитель сбил пешеходов на островке безопасности у развлекательного комплекса «Кристалл» в районе Нефтяников. Пострадал 17-летний подросток, который не успел отскочить от автомобиля. Проверку по факту аварии уже начали в Госавтоинспекции, но делом заинтересовалась и прокуратура.

Теперь на водителя, совершившего наезд, возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Ведомство будет контролировать ход расследования.