Во время тумана в Омске произошло 74 аварии

В 7 авариях пострадали люди. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне вечером Омск накрыл плотный туман. Вечером он стал таким густым, что ничего нельзя было различить уже на расстоянии нескольких метров. За это время, как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, на дорогах города произошло 74 ДТП. В большинстве люди не пострадали, но в 7 авариях зафиксировали 1 погибшего и 8 раненных.

Многие омичи сомневались в естественности такого плотного тумана и высказывали разные предположения от выбросов до пожара на Нефтезаводе. Последнее предположение опровергли МЧС. К утру 19 декабря изменились погодные условия и туман рассеялся.