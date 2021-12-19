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Общество19 декабря 2021 5:42

Во время тумана в Омске произошло 74 аварии

В 7 из них пострадали люди
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В 7 авариях пострадали люди.

В 7 авариях пострадали люди.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне вечером Омск накрыл плотный туман. Вечером он стал таким густым, что ничего нельзя было различить уже на расстоянии нескольких метров. За это время, как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, на дорогах города произошло 74 ДТП. В большинстве люди не пострадали, но в 7 авариях зафиксировали 1 погибшего и 8 раненных.

Многие омичи сомневались в естественности такого плотного тумана и высказывали разные предположения от выбросов до пожара на Нефтезаводе. Последнее предположение опровергли МЧС. К утру 19 декабря изменились погодные условия и туман рассеялся.