Омичей ждет снежная неделя и потепление до +1 градуса

Омичей ждет снег с дождем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ближайшая неделя обещает быть довольно теплой. По данным синоптиков, почти каждый день будут идти осадки в виде снега. В ближайшее время в Омске будет только теплеть, температура днем будет подниматься до -3...-1 градусов, а ночью составит приметно -5...-10 градусов. Самым теплым днем по прогнозам будет четверг 23 декабря. Днем воздух прогреется до +1 градуса, осадки ожидаются в виде снега с дождем.

Зато погодой не порадуют следующие выходные. В субботу ночью резко похолодает. Температура упадет до -27 градусов. На этом уровне она продержится все выходные и начало недели. Самую низкую температуру прогнозируют на ночь 27 декабря, -32 градуса.