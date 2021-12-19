Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 декабря 2021 3:45

Омичей ждет снежная неделя и потепление до +1 градуса

Резко похолодает только к концу недели
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Омичей ждет снег с дождем.

Омичей ждет снег с дождем.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ближайшая неделя обещает быть довольно теплой. По данным синоптиков, почти каждый день будут идти осадки в виде снега. В ближайшее время в Омске будет только теплеть, температура днем будет подниматься до -3...-1 градусов, а ночью составит приметно -5...-10 градусов. Самым теплым днем по прогнозам будет четверг 23 декабря. Днем воздух прогреется до +1 градуса, осадки ожидаются в виде снега с дождем.

Зато погодой не порадуют следующие выходные. В субботу ночью резко похолодает. Температура упадет до -27 градусов. На этом уровне она продержится все выходные и начало недели. Самую низкую температуру прогнозируют на ночь 27 декабря, -32 градуса.