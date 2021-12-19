Появилось видео, как омич сбил людей на островке безопасности у «Кристалла»

По факту аварии полиция проводит проверку. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне стало известно о серьезной аварии на проспекте Мира, рядом с торговым центрам "Кристалл". Там на островок безопасности, где зеленого сигнала дожидались пешеходы, вылетел молодой водитель. Он проскочил сквозь толпу людей и врезался в светофорный столб. После этого в больницу попал 17-летний подросток.

В сети появились кадры с камер наблюдения, на которые попал момент аварии. На них видно, что большинство пешеходов успевает отскочить на проезжую часть. Сам водитель, возможно, пытался обогнать впереди идущую машину, но не справился с управлением.

Это уже не первая серьезная авария, в которой именно на этом пешеходном переходе сбивают людей.