На пешеходном переходе у «Кристалла» в Омске сбили пешехода

В Омске снова произошел наезд на пешехода на островке безопасности в Нефтяниках. Фото: Госавноинспекция по Омской области

Накануне вечером в районе Нефтяников произошла серьезная авария. Она произошла на печально известном пешеходном переходе с островком безопасности у «Кристалла». Там довольно часто происходят наезды на пешеходов. Один из таких случаев произошел в прошлом году. Тогда водитель на большой скорости пролетел по островку безопасности и врезался в ограждения.

Сейчас произошла похожая ситуация. Около 19:20 водитель на "Ладе Гранта" ехал по проспекту Мира и не справился с управлением. Он вылетел на островок безопасности, где сбил 17-летнего подростка, а потом врезался в светофор. Пешеход после наезда попал в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.