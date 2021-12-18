Появление нового игрока на рынке лесозаготовки послужит стимулом для развития отрасли - Александр Бурков

В прошлом году омское предприятие (бывшая «АВА компани») интегрировано в финансово-промышленную группу «Профит», которая выводит сейчас производство по глубокой переработке березы на новый этап развития. Новый собственник деревообрабатывающего предприятия ставит целью, в частности, увеличить объем выпускаемой продукции, расширить рынки сбыта, а также повысить эффективность производства, в том числе за счет высоких технологий. Результаты перезапуска завода сегодня оценил Губернатор Александр Бурков.

Спустя несколько лет снова возобновлено технологическое производство изделий из березы. Работа кипит в цехах лесопиления, деревообработки, покраски паркета. На территории производственного комплекса пополняется парк лесозаготовительной техники последнего поколения. За последний год продукция предприятия вновь начала поставляться на экспорт в страны Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Новому собственнику удалось сохранить рабочие места и кадровый состав компании: в производственном режиме задействовано более 140 сотрудников, но уже формируется кадровый резерв по другим вакансиям предприятия, идет подбор операторов харвестеров и форвардеров. В перспективных планах - четырёхкратное увеличение штата персонала. Подписаны договоры аренды лесных участков в Омской области для заготовки древесины, восстанавливаются объемы лесозаготовок.

- Предприятие с 2017 года находилось в процессе банкротства, конкурсного управления, стояло фактически на грани распродажи. Пришёл новый инвестор - группа «Профит», которая вложила в предприятие средства, и показала редкий пример оздоровления предприятия и вывода из процедуры банкротства. Сегодня это - живое предприятие, где работает более 140 человек, производится продукция, которая в основной своей массе идёт на экспорт. Планируется создание на данном предприятии до 600 рабочих мест. Это говорит о том, что у предприятия есть будущее. Сейчас у группы «Профит» есть планы строительства нового предприятия на севере Омской области – в городе Тара. Этим проектом решается две задачи - создание новых рабочих мест в сфере глубокой переработки леса, и, что очень важно, появление нового игрока на рынке лесозаготовки на севере региона, - прокомментировал Губернатор результаты осмотра предприятия и общения с собственниками предприятия и менеджерами компании.

Буквально с первого дня управления Омской областью Александр Бурков со своей командой объявил войну «чёрным лесорубам», организовав оперативное взаимодействие лесничеств с правоохранительными органами по вопросам пресечения незаконной рубки и выявления виновных в этих преступлениях. К этой работе активно подключились общественники, что тоже способствовало её результативности, на нарушителей были заведены уголовные и судебные дела. Участие в лесозаготовке на основе тендеров крупных серьёзных предприятий делает отрасль более прозрачной, уверен руководитель региона.

- Когда приходят такие компании, которые занимаются лесозаготовкой, несут обязательства по охране и содержанию арендуемой территории, значит, лес будет в безопасности с точки зрения защиты от пожаров, от незаконной вырубки, что очень важно. Появление нового игрока на рынке лесозаготовки послужит стимулом для развития отрасли. Притом, что Омская область богата на лес, и мы можем заготавливать ежегодно до 15 миллионов кубометров, из этого объёма на сегодняшний день заготавливается всего 1,5 млн кубометров. Компания «Профит» будет заготавливать порядка 800 тысяч кубометров леса в год. Это ещё один большой плюс для экономики Омской области, развития региона», - считает Александр Бурков.

Собственники предприятия видят в регионе благоприятные перспективы и готовы вкладываться и дальше в отрасль. Инвесторы гарантируют высокий уровень механизации и самую лучшую технику, которая будет работать на заготовке древесины. Завтра представители компании выезжают в северные районы общаться с теми, кто будет работать на лесозаготовке. И обещают, что в ближайшее время в регионе появятся ещё проекты. Перезапуск завода показал, что в регионе им гарантирована поддержка.

- Когда делается большой проект, без участия региональных властей, конечно, его не сдвинуть. Очень важно внимание, совместная работа, поддержка Губернатора и Правительства, которые следят за нашей работой. Мы занимаемся эффективной, честной заготовкой древесины, её переработкой и, самое главное, производством продукции. Наша цель - это повышение добавленной стоимости того, что производит завод, - отметил исполнительный директор управляющей компании «Профит Менеджмент Омск» Армен Бабаджанян. - В перспективе одного-двух лет наша задача полностью загрузить себя лесоматериалами, чтобы обеспечить сырьём производство. Для этого у нас уже подписан договор аренды. Мы запускаем современные методы лесозаготовки, сейчас уже на подходе современная техника.

Машины и оборудование сегодня продемонстрированы Губернатору Александру Буркову.