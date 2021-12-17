Омский детский сад №13 готовит новогодние украшения

Украшением садика с удовольствием занимаются как воспитатели, так и дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волшебное время Новый год. В канун праздника ощущается волшебная атмосфера и в омском детском саду №13 дети вместе с воспитателями создают праздничное настроение, делая украшения. Бумажные снежинки и гирлянды, самодельные игрушки и сказочные звери совсем скоро украсят фасад здания.

Интересные новогодние композиции появятся не только на окнах садика №13, но и в других образовательных учреждениях. Все они смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. конкурс продлится до 29 декабря, для этого необходимо предоставить фото оформления днем и вечером, если есть световые элементы. Все фотографии должны быть хорошего качества.

Как отметили в мэрии, конкурс пройдет в два этапа. В первом, который пройдет с 14 по 20 декабря комиссия оценит присланные фотографии и выберет финалистов, а с 21 по 24 декабря пройдет очный этап. Представители комиссии оценят оформление в живую.