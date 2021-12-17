Оксана Фадина считает, что закон о развитии местного самоуправления повысит мотивацию руководителей муниципалитетов

В четверг, 16 декабря, в Госдуму РФ внесли законопроект о развитии местного самоуправления главы комитетов ГД и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроектом предлагается установить для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единый пятилетний срок полномочий. Также согласно документу, глава региона может вынести предупреждение и объявить выговор главе муниципального образования или главе местной администрации за неисполнение обязанностей, и, более того, отстранить мэра от должности. Зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению, экс-мэр Омска Оксана Фадина прокомментировала «Известиям» внесенный проект закона. «Несколько было новелл продиктовано этим законом. Честно говоря, для меня наибольшую ценность несло то предложение, которое позволяет повысить и степень мотивации, и степень ответственности руководителей муниципальных образований», — подчеркнула депутат. По словам Фадиной, сегодня необходимо говорить о региональных управленческих командах, из которых муниципалитеты не должны выбиваться, так как свод показателей оценки развития территории в большей степени формируется «именно на местах». Новые нормы, по ее мнению, станут хорошим управленческим инструментом в госсекторе для мотивации муниципальных управленцев, поскольку позволят «спрашивать» не только с губернаторов. Руководители муниципалитетов поймут, что оценка эффективности по социально-экономическим показателям работает для всех одинаково, и они будут нести персональную ответственность.