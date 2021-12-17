Два омича похитили незнакомца у магазина и вымогали деньги за освобождение

Похитителей приговорили почти к 12 годам лишения свободы на двоих. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске до суда дошло дело двух омичей, которые решили, что заработать на спонтанном похищении человека – хорошая идея.

В ходе следствия установили, что в июле 2020 года два приятеля ночью отправились в магазин в Амурском поселке. Около магазина они встретили двоих ранее незнакомых им парней. Приятели напали на незнакомцев, сильно избили их и забрали деньги, телефоны и вещи. На этом грабители не остановились. Одного из избитых они забрали с собой в квартиру. Он удерживали парня несколько часов, постоянно избивая и требуя деньги за освобождение. Спасти омича помог его приятель, оставшийся на свободе. Он сразу после случившегося обратился в полицию. Найти квартиру, в которой обосновались похитители, удалось через несколько часов.

Сегодня прошло заседание суда, на котором обоих похитителей признали виновными по трем уголовным статьям за похищение, разбой и вымогательство. Одному из приятелей назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы, а второму в виде 5 лет и 7 месяцев заключения, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Омской области. Отбывать наказание омичи будут в колонии строгого режима.