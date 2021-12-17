За сутки в Омской области заразились ковидом 549 человек

В Омске пока остаются высокими темпы заражаемости ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока рано говорить о том, что четвертая волна коронавируса закончилась, но, похоже, она пошла на спад. Об этом говорят последние данные федерального Роспотребнадзора. За сутки в Омской области заболели ковидом 549 человек, хотя еще на прошлой неделе ежедневные показатели держались около 600 человек. За все время пандемии в Омской области заболели уже 124 270 человек.

Выздоровели за сутки 957 человек. Уже второй день показатели остаются настолько высокими. С начала пандемии победить ковид удалось 103 027 омичам.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. За последние сутки от ковида умерли 11 человек. За все время пандемии этот показатель достиг 3 026.