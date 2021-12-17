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Общество17 декабря 2021 7:53

АО «Омск РТС» отметило добросовестных потребителей, финансируемых из городского и областного бюджетов

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Подводя итоги года, компания «Омск РТС» выражает особую признательность органам исполнительной и муниципальной власти, наиболее оперативно решающим вопросы финансирования подведомственных бюджетных учреждений.

В пятёрку лучших вошли:

- министерство здравоохранения Омской области

- министерство образования Омской области

- департамент образования Администрации г. Омска

- департамент культуры Администрации г. Омска

- департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации г. Омска.

Подведомственные данным структурам бюджетные учреждения выполняют свои обязательства перед АО «Омск РТС», своевременно оплачивают текущие начисления и перераспределяют лимиты денежных средств.

- Своевременная оплата крайне важна для стабильного прохождения отопительного сезона системой теплоснабжения, закупки топлива, проведения ремонтных работ. Выстроенный конструктивный диалог с ответственными лицами позволяет успешно решать значимую функцию поставки тепла в учреждения социального назначения, - отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.