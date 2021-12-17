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Общество17 декабря 2021 7:16

Тарифы на вывоз мусор для омичей снизятся на 25 рублей в 2022 году

Платить меньше горожане начнут с января
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске подешевеет вывоз мусора.

В Омске подешевеет вывоз мусора.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Омичам уже сообщали об изменениях цен на коммунальные услуги. Пока все только дорожало, но есть одна категория, в которой цены для конечных потребителей понизились. Как рассказали в пресс-службе РЭК, с нового года в меньшую сторону изменятся тарифы на обращение с ТКО. За вывоз мусора омичи будут платить меньше на 17%, то есть на 25 рублей.

Новые тарифы выглядят так: 1018,95 руб./куб. м и 6830,17 руб./тонна. Эти цены появятся в квитанциях уже с 1 января 2021 года. Отметим, что ранее анонсировали переход на раздельный сбор мусора уже в конце этого года. Но пока эта мера так и остается нереализованной. Почему так получилось и когда ждать перехода «КП-Омск» разбирались в большом материале.