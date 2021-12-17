В новом году в Омской области тонна мусора подешевеет на 17%

С 1 января предельный единый тариф на ТКО в Омской области составит 1019 руб. за кубометр, во втором полугодии эта цифра не изменится.

Омичи в уходящем году платили по льготным тарифам, они были значительно ниже экономически обоснованной цифры, поэтому особой разницы в оплате за мусор с января 2022 года они не почувствуют.

Новость о снижении тарифа скорее обрадует предпринимателей, так как закон не позволял применить к ним льготные тарифы. Сегодня юрлица Омской области платят за вывоз одного кубометра мусора 1223 рублей, с 1 января 2022 года плата за ТКО для них снизится.

Как пояснили в компании регионального оператора снижение тарифа стало возможным за счет уменьшения транспортных расходов. При проведении аукционов по выбору транспортных операторов в этом году территорию Омской области разделили на 27 лотов. Такое решение позволило привлечь к участию в торгах большее количество перевозчиков, в том числе мелких, имеющих в активе небольшой арсенал техники.

Благодаря этому доля лотов для субъектов малого и среднего предпринимательства на прошедших торгах составила порядка 40% от общего объема заявленных аукционов, на каждый аукцион поступило по несколько заявок.

«Постепенное снижение тарифа – одна из главных задач реформы. Сегодня в регионе формируется новая отрасль: работают заводы по сортировке отходов, меняется логистика размещения ТКО, пополняется контейнерный парк, при этом тариф уменьшается за счет привлечения новых партнеров. В результате развернувшейся на аукционах конкуренции, а она местами была очень жесткой, удалось снизить затраты на транспортирование отходов в 2022 году на 400 млн рублей. Мы считаем это большим достижением, потому что именно этот факт повлиял на снижение тарифа в 2022 году», - рассказали в пресс-службе ООО «Магнит».

Прежний подрядчик регионального оператора, компания «ЭКОС», транспортирующая мусор в течение двух лет почти со всей Омской области, уступила новым перевозчикам 80% обслуживаемой ранее территории. Таким образом, с 2022 года в Омской области будет работать 14 транспортных операторов, в том числе несколько местных компаний.