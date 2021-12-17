В Омске на карантин из-за ОРВИ закрыты две школы

В Омске почти не осталось школ, полностью закрытых на карантин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске в этом году вместе с коронавирусом активно стал распространяться ОРВИ. В конце ноября минздрав заметил резкий всплеск заболеваемости среди детей. Родители стали активно обращаться в больницы, резко увеличилась нагрузка на поликлиники. Пришлось даже вводить дополнительные места в стационарах из-за наплыва пациентов с ОРВИ.

Сейчас ситуация с заболеваемостью налаживается. Среди детей становится все меньше заболевших. Как сообщили в пресс-службе департамента образования Омска, сейчас на карантин по ОРВИ закрыты 1,93% от общего количества классов в школах. Полностью ушли на карантин только две школы. В детских садах ситуация немного хуже, там на карантине чуть более 2% от общего числа групп.