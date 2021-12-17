Заседание омского оперштаба по борьбе с коронавирусом пройдет 27 декабря

Напряжённой остаётся ситуация с ковидом в Омске. Несмотря на увеличившийся показатель выздоровлений, заболеваю по-прежнему около 600 человек в сутки. Снижение идёт медленно. Об этом говорил и Александр Бурков в эфире программы "Диалог с губернатором". Также он анонсировал следующее заседание оперштаба.

- Следующий оперштаб на 27 декабря. Снижение идет, но оно медленное. Хорошо, что идет снижение по ОРВИ. Мы на предыдущем штабе сделали послабления для ряда отраслей, - сказал губернатор.

До заседания осталась ещё целая неделя. Возможно, за это время численность зражающихся снизится ещё больше, и можно будет рассчитывать на послабления. Но с уверенностью говорить об этом пока рано.