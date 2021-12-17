Омичи все же смогут провести новогодние корпоративы

Близятся новогодние праздники, и многих омичей волнует вопрос о корпоративах. Можно ли собраться с коллегами по работе и опроводить старый год? Мнения на этот счёт были разные, Роспотребнадзор, конечно, рекомендовал не устраивать массовых мероприятий, но в тоже время собираться на мероприятия с численностью до 50 человек в Омске можно.

В программе "Диалог с губернатором" Александр Бурков отметил, что фактически именно корпоративы никто не запрещал. Хотя и обратил внимание на то, что Новый Год лучше встретить с семьёй.

- Сегодня праздник можно устраивать, хотя Новый год – семейный праздник. Что такое корпоратив? У нас есть санитарные правила, которые должны соблюдаться, - сказал Бурков.