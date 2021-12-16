Воспитанники омского детсада №13 победили в конкурсе, посвященном труду

Многим из малышей понравилась профессия актера Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Дети, родители, воспитатели детсада №13 приняли участие в первом этапе регионального проекта «Омск – город славы трудовой», получившего грантовую поддержку правительства Омской области.

В рамках проекта были проведены беседы, онлайн-экскурсии, дидактические и сюжетно-ролевые игры, трудовые десанты, экскурсии на базе учреждения по ознакомлению с профессиями повара, кастелянши, бухгалтера, проведен конкурс рисунков «Труду и слава, и почет». Дети словно впервые осознали, чем же занимаются их папы и мамы, какова трудовая история их бабушек и дедушек.

В старшей группе прошел мини-проект «Профессии сельского хозяйства», прошла викторина «В мире профессий сельского хозяйства». Ребята узнали, что любой труд приносит огромную пользу обществу, но чтобы кем-то стать, надо сначала хорошо учиться.

Созданные совместно с родителями видеоролики «Л.И. Ермолаева — российский театральный режиссер и педагог», «Профессии» стали победителями конкурса видеороликов «Трудом славен человек».