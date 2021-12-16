Электричество для омичей подорожает летом 2022 года

тарифы на электричество для омичей поднимут в середине лета. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 16 декабря, РЭК рассказали о повышении тарифов на электроэнергию. Как обычно, повышение цен запланировали на 1 июля 2022 года.

На 24 копейки будет дороже электричество для омичей, живущих в домах, оборудованных газовыми плитами. Вместо 4,48 рублей за киловатт после повышения цен придется платить 4,72 руля.

Для тех, у кого в квартире установлены электрические плиты, тарифы будут ниже на 30%. Вместо 3,14 рублей, платить придется 3,30 рублей.

- Также сохранены понижающие коэффициенты для садоводческих некоммерческих объединений (0,7) и религиозных организаций, содержащихся за счет прихожан (0,9), – отметили в омской РЭК.