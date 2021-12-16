Омский регоператор наградил десятиклассницу за создание мультфильма о мусоре

Поздравить добровольцев и вручить им заслуженные награды и подарки собрались члены регионального правительства, администрации города Омска, представители депутатского корпуса и общественной палаты Омской области, социальные партнеры, к которым с недавнего времени присоединилась компания «Магнит».

В региональном этапе конкурса участвовали учебные заведения, общественные объединения, добровольческие отряды, организации, СМИ и жители Омской области, занимающиеся добровольчеством.

На подведении итогов лучшие из лучших были выбраны в номинациях: «Добровольческий поступок года», «Добровольческая семья года», «Серебряный доброволец года», «Добровольческая акция года», «Добровольческая экологическая акция года», «Корпоративное добровольчество», «Образовательная программа в сфере добровольчества», «Добровольчество в СМИ».

В рамках конкурса также подвели итоги в специальных номинациях. Так в номинацию «Экология» учреждена премия Регионального оператора Омской области по обращению с ТКО.

В этом году специальный приз и Почетную грамоту за создание мультфильма о раздельном сборе мусора от компании «Магнит» получила десятиклассница Юлия Фаюршина. Награду девочке вручил генеральный директор компании Карен Егоян.

«Я уверен, что на таких людях, как добровольцы держится жизнь и пока в ней есть место добру, жизнь продолжается. Наша компания поддерживает экологические инициативы всех омичей, и очень приятно, что среди добровольцев много юных сердец, которые болеют за экологию», - отметил Карен Грачьевич в поздравительной речи.

Экологических добровольцев также поздравили и наградили грамотами и подарками заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Сердюков и председатель Совета Омского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, член Общественной Палаты Омской области Анатолий Алексеевич Соловьев.