«Газпромнефть – Каталитические системы» получит субсидию от государства

Завод станет уникальным для России. Фото: пресс-служба правительства Омской области

По итогам заседания комиссии по предоставлению предприятиям региона государственной поддержки в форме субсидии на возмещение затрат признано предприятие «Газпромнефть — Каталитические системы». Господдержка поступит строящемуся заводу в виде субсидии на развитие инфраструктуры.

Завод станет первым современным промышленным производством катализаторов нового поколения в России и СНГ. Проект ориентирован на импортозамещение. Годовая мощность - 21 тыс. тонн. Это катализаторы, необходимые для выпуска моторных топлив и других нефтепродуктов современных экологических стандартов.

- К осуществлению проекта привлечены омские предприятия – поставщики оборудования, материалов, инженерных, логистических и сервисных решений. Это способствует развитию регионального бизнеса, пополняет областной бюджет, - подчеркнул министр промышленности Омской области Андрей Посаженников.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет около 30 млрд рублей.