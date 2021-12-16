Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 10:47

«Газпромнефть – Каталитические системы» получит субсидию от государства

В первую очередь, выиграет регион
Наталья ВИРКУНЕН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Завод станет уникальным для России.

Завод станет уникальным для России.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

По итогам заседания комиссии по предоставлению предприятиям региона государственной поддержки в форме субсидии на возмещение затрат признано предприятие «Газпромнефть — Каталитические системы». Господдержка поступит строящемуся заводу в виде субсидии на развитие инфраструктуры.

Завод станет первым современным промышленным производством катализаторов нового поколения в России и СНГ. Проект ориентирован на импортозамещение. Годовая мощность - 21 тыс. тонн. Это катализаторы, необходимые для выпуска моторных топлив и других нефтепродуктов современных экологических стандартов.

- К осуществлению проекта привлечены омские предприятия – поставщики оборудования, материалов, инженерных, логистических и сервисных решений. Это способствует развитию регионального бизнеса, пополняет областной бюджет, - подчеркнул министр промышленности Омской области Андрей Посаженников.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет около 30 млрд рублей.