Двух сотрудников омского Политеха подозревают в мошенничестве на 2 миллиона рублей

Омичи предоставили поддельные отчеты и обманом получили 2 миллиона рублей. Фото: Анастасия Осипова

Стало известно о том, что неустановленных сотрудников Омского государственного технического университета подозревают в хищении крупной суммы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Подозревают, что мошенничество произошло в 2018 году. Тогда вуз подписал договор с коммерческой организацией, по которому должен был провести научно-исследовательские работы. Их оценили в 8 миллионов рублей. Во время выполнения изысканий неустановленные сотрудники подготовили фиктивные отчеты о выполненных работах предоставили их заказчику от имени организации. После этого, они получили оплату и потратили деньги на собственные нужды.

Сейчас проходит следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего. Предполагают, что из-за мошеннических действий двое неизвестных сотрудников университета получили 2 миллиона рублей.