Стела трудовой доблести в Омске торжественно откроют 28 декабря

Рабочие почти полностью смонтировали нижнюю часть монумента. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В прошлом году Омск получил звание города трудовой доблести. Для его подтверждения нужно установить стелу, место для которой омичи выбирали общим голосованием. Большинство решили, что лучим местом будет площадь у памятника труженикам тыла.

На этом месте сейчас активно ведутся работы по установке будущего монумента. Закончить все обещают в срок до 26 декабря.

- В понедельник, 13 декабря 2021 года, в город прибыл автомобиль из Москвы с полным комплектом художественных элементов из нержавеющей стали и каркасами для монтажа на пилоны и стелу. Сейчас рабочие монтируют каркасы на пилоны. Также уже изготовлены художественные элементы из бронзы в Ростове-на-Дону, которые доставлены в Челябинск. По мере готовности стелы художественные элементы из бронзы будут доставлены в Омск для монтажа, – рассказал и.о. директора департамента культуры Олег Федоренко.

Торжественное открытие стелы планируют на 28 декабря 2021 года.