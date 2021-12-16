АО «Транснефть- Западная Сибирь» оказало благотворительную помощь медсанчасти в Советском округе Омска

АО «Транснефть - Западная Сибирь» оказало благотворительную помощь бюджетному учреждению здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть №7» (КМСЧ №7»). На модернизацию материально-технической базы медучреждения было выделено порядка 1 млн рублей.

При финансовом содействии акционерного общества для поликлиники и стационара Клинической МСЧ №7 приобретено современное оборудование - два аппарата для автоматической проявки рентгенологических снимков.

Ежегодно в стационаре и поликлинике БУЗОО «КМСЧ №7» в общей сложности проводится более 15 тыс. рентгенологических исследований. Новое оборудование даст медработникам возможность полностью перейти на автоматический способ проявки рентгенологических плёнок. Высокий уровень детализации снимков позволит диагностировать различные заболевания органов дыхания или костно-суставной системы.

Технические преимущества нового медицинского оборудования снизит время на подготовку снимков.

Поликлиника обслуживает 50 тыс. жителей Советского административного округа г. Омска. В учреждении работает отделение для проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, где ежегодно проходят осмотры порядка пяти тысяч человек. Кроме того, стационар МСЧ принимает больных со всего города для оказания скорой медицинской помощи. Также на базе стационара действует отделение, где проходят лечение пациенты с диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

Поддержка учреждений здравоохранения в регионах присутствия - одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности АО «Транснефть - Западная Сибирь». Важное значение такая помощь приобрела с началом пандемии коронавирусной инфекции. За 2020 - 2021 гг. предприятие выделило медучреждениям денежные средства порядка 15 млн рублей. Порядка 8,9 млн рублей из них было направлено на поддержку больницам и поликлиникам Омска и Омской области.