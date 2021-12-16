Президент Владимир Путин поддержал предложение о снижении срока установки датчиков выбросов на предприятиях

Чтобы привлечь к ответственности предприятия, загрязняющие воздух, одних только данных мониторинга недостаточно, неоднократно заявлял глава региона. Решить эту проблему поможет оснащение объектов, имеющих стационарные источники выбросов, системой автоматического контроля. Но федеральным законодательством оборудование источников выбросов приборами автоматического контроля предусмотрено до 1 января 2029 года. Необходимо ускорить этот процесс и сократить сроки установки датчиков. На этом настаивал Губернатор Александр Бурков и неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне. Инициативу главы региона поддержала заместитель Председателя Правительства России Виктория Абрамченко.

14 декабря на совещании Президента России Владимира Путина с членами кабинета министров Виктория Абрамченко выступила с докладом, в котором сообщила о расширении эксперимента по квотированию выбросов на все города, где остро стоит проблема качества воздуха. При этом замерять уровень загрязнения надо автоматически, сократив срок установки приборов учета до 1 января 2023 года.

– На промышленных предприятиях в городах, где мы сейчас этот эксперимент проводим, в течение какого времени можно было бы установить, по вашему мнению, такие датчики?», – спросил Президент.

– Я считаю, что можно сделать за один год.

– Давайте тогда так и определимся и заранее коллегам в соответствующих компаниях скажем, что Правительство считает необходимым сделать.