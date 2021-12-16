За сутки в Омской области коронавирусом заразились 557 человек

В Омске продолжают оставаться высокими темпы заражения ковидом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области продолжает оставаться неоднозначной ситуация с коронавирусом. По последним данным за сутки в регионе заразились 557 человек. За все время пандемии ковидом заразился уже 123 721 человек.

Продолжает расти число выздоровевших. За сутки медики выписали 953 человека. Пока это абсолютный рекорд по числу выздоровевших за сутки. С начала пандемии в регионе зафиксировали 102 070 случаев выздоровления.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные исходы. За прошедшие сутки в Омской области от ковида умерли 10 человек. С начала пандемии этот показатель составил уже 3 015 человек.

По данным омского минздрава, постепенно увеличивается число вакцинированных, первым компонентом привиты уже 982 106 человек, второй компонент поставили 744 985 человек.