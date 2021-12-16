С избранием нового мэра Омска лично поздравил губернатор

Уже состоялась первая личная встреча губернатора с новым мэром Омска. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне, 15 декабря, в Омске официально выбрали нового мэра. Депутаты Городско совета почти единогласно проголосовали за кандидатуру директора Водоканала Сергея Шелеста. Они отметили, что его программа по развитию города выглядела наиболее убедительной.

Лично встретиться с новым мэром уже успел и губернатор Омской области Александр Бурков. До этого на заседании правительства он поздравил членов кабинета министров с назначением нового главы города.

- Коллеги, хочу поздравить Правительство области с избранием нового руководителя Омска, столицы нашего региона. Надеюсь на плодотворное сотрудничество нового руководителя и членов Правительства, - сказал Александр Бурков.

Во время личной встречи губернатор обсудил с Сергеем Шелестом дальнейшее сотрудничество между городом и областью