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Общество16 декабря 2021 7:51

Омич угнал машину скорой помощи и застрял на ней в сугробе

Угонщик надеялся сбежать от полиции пешком, но не успел
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич угнал скорую, чтобы просто покататься.

Омич угнал скорую, чтобы просто покататься.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне поздним вечером в полицию Таврического района очевидцы обратились с сообщением об угоне. Кто-то из местных жителей угнал Газель, которую использовали врачи скорой помощи.

Полицейские сразу отправились в сторону, куда умчался лихач. Долго искать скорую не пришлось. Водитель не справился с управлением и увяз в сугрое неподалеку от деревни Любомировка. Заметив полицейских угонщик решил сбежать пешком, но по глубокому снегу далеко не ушел. Его задержали. Угонщиком оказался 31-летний местный житель.

Оказалось, что бригада медиков приехала в село на вызов. Водитель вышел из машины, чтобы помочь фельдшеру, именно в этот момент угонщик и завладел автомобилем. Во время угона он был пьян.

- Я просто хотел покататься, - завил он на допросе в полиции.

Теперь на лихача возбуждено уголовное дело за угон, ранее он уже был судим за убийство и кражи.