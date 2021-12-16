В омском Заксобрании предложили уволить главу Роспотребнадзора Александра Кригу

Главу Роспотребнадзора по Омской области Александра Кригу предложили отправить в отставку.

На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Омской области прозвучало смелое предложение от одного из депутатов. С инициативой выступил глава регионального отделения «Партии народной свободы» Игорь Басов. Он предложил уволить главу Роспотребнадзора по Омской области Александра Кригу, а само ведомство расформировать.

Свое предложение он аргументировал тем, что в регионе никак не могут справиться с ростом заболеваемости ковидом. В трудное время никто даже не отказался от проведения переписи населения, во время которой многие переписчики заболели. Также Басов обратил внимание на то, что омичи массово игнорируют масочный режим. По его мнению, роль Роспотребнадзора становится все более неясной. Его поддержали и другие депутаты из «Партии Роста» и «Яблоко».

Напомним, что накануне стало известно о том, что группа омичей подала иск в суд на главу Роспотребнадзора. Они считают его распоряжения незаконными.