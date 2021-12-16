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Общество16 декабря 2021 6:12

Московская фирма разработает маршрутную сеть для троллейбусов на Левобережье в Омске

Завершить работы должны уже в феврале 2022 года
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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О планах омских властей расширить троллейбусную сеть на Левобережье было известно уже довольно давно. Сейчас там ходит три троллейбуса №7, 16 и 67. У властей есть планы по расширению маршрутов. Планируют, что троллейбусы будут ходить до «Меги» и в сторону Тополиного.

Первые шаги в сторону осуществления этих планов уже делаются. Определились с фирмой, которая должна провести обследование уже существующей сети и спроектировать новые схемы эксплуатации. Как рассказал изданию «НГС55» директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов этим займется московская фирма «Платон». Завершить все проектные работы они должны до 28 февраля 2022 года.

Московская компания «Платон» уже давно работает с электрическим транспортом и даже реализовала насколько проектов в Европе, установила трансформаторную подстанцию в румынском городе Орадя, а также подстанцию Telefoniczna в польском Лодзе. На омских торгах они стали единственными участниками.