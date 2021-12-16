В омском детском саду №13 мастерят новогодние игрушки

Этот праздник дети ждут больше всех остальных, и радуются - тоже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приближается самый сказочный, загадочный, всеми любимый и веселый праздник Новый год! Какой же может быть Новый год без ёлки.

Хвойная красавица – главное украшение новогоднего праздника. Поэтому сегодня ребятишки вместе с воспитателями детсада №13 активно готовятся к встрече Нового года и устанавливают елочку.

- В нашем саду в рамках традиционных новогодних праздников проходит смотр-выставка «Подари игрушку елке». Нет границ для фантазии и творчества маленьких умельцев, их родителей. Да, в магазинах можно увидеть шикарное разнообразие новогодних украшений, но сделанные своими руками новогодние игрушки на елку нельзя сравнить с покупными. Они несут тепло и любовь того человека, который их создавал, создают атмосферу эмоционального комфорта, - рассказывает заведующая садом.

Создание игрушки совместно с родителями, делает отношения ребенка с родителями более доверительными, теплыми, дружескими. Попробуйте и вы смастерить свое украшение на елку.