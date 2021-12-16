В Омске на расширение улицы Крупской на Левобережье потратят 200 миллионов

Ремонт дороги планируют начать в следующем году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске продолжают подготовку к чемпионату мира по хоккею. В рамках подготовки к нему ранее сообщали о расширении улицы Крупской. Она проходит рядом с новой «Ареной Омск», планируется, что именно по ней омичи и гости будут попадать на матчи.

Стало известно, сколько омские власти готовы потратить на реконструкцию и расширение дороги. В рамках программы «Развитие транспортной системы в Омской области» выделят 202,6 миллионов рублей. Заключить контракт с подрядчиком планируют до 1 марта, работы тоже должны начаться весной, а закончить работы подрядчики должны до 1 ноября, отметили в правительстве.

Участок дороги чуть меньше километра планируют расширит с двух до четырех полос и обустроить.