В Омской области зафиксировали 25-й случай бешенства за год

Вирус бешенства нашли у коров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2021 год для Омской области выдался богатым на случаи заражения бешенством животных. В прошлом году в области выявили всего 16 случаев, а в этом году их зафиксировали уже 25. Последний из них накануне обнаружили в селе Большепесчанка Называевского района. Бешенство подтвердили анализы областной ветеринарной лаборатории у коровы.

Как обычно бывает в таких случаях, в селе ввели карантин, там проводится мероприятия по недопущению распространения вируса за пределы села. В этом году в омской области находили бешенство не только у крупного скота, но и у домашних животных, кошек и собак.