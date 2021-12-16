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Общество16 декабря 2021 1:57

В Омске резко потеплеет до - 2 гоадусов

В регион придёт теплая погода со снегопадами
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске синоптики прогнозируют тёплую неделю. Уже сегодня температура понемногу будет повышаться, а к выходным по прогнозам синоптиков и вовсе достигнет - 2 градусов. Вместе с потепление циклон принесет с собой осадки. В выходные и всю следующую неделю омичам обещают снег каждый день. По ночам температура также не будет слишком сильно падать, обещают около - 6...-8 градусов.

Возвращение морозов синоптики прогнозируют через неделю. Предновогоднее время будет по-зимнему морозным, но аномальные температур пока не обещают.