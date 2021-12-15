Омское правительство выделило 200 млн рублей на расширение улицы Крупской

Дорогу на Левобережье значительно расширят Фото: пресс-служба правительства Омской области

К первенству мира по хоккею среди юниоров, которое намечено на 2022-2023 годы, планируется расширить проезжую часть улицы Крупской до четырех полос. Во время соревнований жители и гости города будут подъезжать к спорткомплексу «Арена-Омск» по участку улицы протяженностью около 700 метров.

Поэтому сегодня правительство региона, в период активной подготовки к значимому событию, приняло решение о распределении в 2022 году субсидий по программе «Развитие транспортной системы в Омской области».

Губернатор региона Александр Бурков совместно с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антоном Заевым сообщили, что на реконструкцию участка автодороги по улице Крупской (от Перелета до Лукашевича) будет направлено 202,6 млн рублей из облбюджета. Ещё 24 млн проект получит из городской казны.

Заключить контракт с подрядчиком планируют до 1 марта 2022 года, закончить работы – к 1 ноября 2022 года.