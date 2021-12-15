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Общество15 декабря 2021 10:38

Омская ребятня читает книжки писателей Прииртышья

В омском детсаду № 13 воспитанников знакомят литературным наследием края
Наталья ВИРКУНЕН
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Эти крохи с радостью изучают краеведение

Эти крохи с радостью изучают краеведение

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Педагоги дошкольного учреждения приучают малышей к художественной литературе отечественных авторов и произведениям омских писателей – Тимофея Белозерова, Марины Безденежных, Владимира Зензина и др.

В старшей группе дети уже полюбили занятия, посвященные Омскому Прииртышью. Здесь не только читают вслух, но и создают выставки детских рисунков о родной земле, различные презентации.

Благодаря тематическим занятиям воспитанники сада, несмотря на юный возраст, не раз побеждали в городском краеведческом конкурсе «Знатоки Омска». В частности, одержали интеллектуальные победы в 2020 и 2021 годах.

Краеведческие и литературные уроки – неотъемлемая часть программы в этом саду. Потому что, как считают омские педагоги, в основу патриотического воспитания как раз положена любовь к своей малой Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, истории, традициям.