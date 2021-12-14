В Омском ГАУ отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

На встречу собрались лучшие представители сельскохозяйственной отрасли Омской области, чьи научные, учебные и другие достижения отмечены всевозможными наградами – званиями, грамотами, благодарностями.

Открыла торжественное собрание ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук, профессор Оксана Викторовна Шумакова. Она поздравила всех, чья жизнь и судьба неразрывно связана с землей, особенно подчеркнув востребованность научных разработок ученых университета агропромышленным комплексом.

Поздравил с праздником аграриев министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Валентинович Дрофа. Коллектив Омского ГАУ гордится тесным сотрудничеством с министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, при поддержке которого вуз эффективно развивается, ежегодно укрепляя свои позиции на национальной и международной образовательной платформе.

Министр провел процедуру награждения сотрудников университета. За заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд была вручена Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Анатолию Павловичу Шевченко, директору Университетского колледжа агробизнеса. Серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» наградили Виктора Федоровича Стукача, профессора кафедры менеджмента и маркетинга. Нагрудным знаком и удостоверением о присвоении звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России» отметили Веру Павловну Дорофееву, директора Университетской ветеринарной клиники.

Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности награждены: Наталья Викторовна Гоман, декан факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования; Ольга Владимировна Нежевляк, заведующая кафедрой экологии, природопользования и биологии; Сергей Владимирович Нечаев, директор Центра спорта и здоровья; Лина Михайловна Филатова, заведующая отделом электронного обучения учебно-методического управления; Светлана Владимировна Чернигова, директор Института ветеринарной медицины и биотехнологии, декан факультета ветеринарной медицины.

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были награждены: Наталья Борисовна Довгань, доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных; Любовь Владимировна Зинич, доцент кафедры менеджмента и маркетинга; Алексей Владимирович Конев, доцент кафедры ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных болезней; Элла Васильевна Логунова, старший преподаватель кафедры математических и естественнонаучных дисциплин; Светлана Александровна Федотенко, доцент кафедры землеустройства.

Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вручили: Елене Геннадиевне Бобренко, доценту кафедры экологии, природопользования и биологии; Елене Павловне Болдышевой, доценту кафедры агрохимии и почвоведения; Максиму Васильевичу Кошкареву, доценту кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии; Ольге Башировне Красиковой, главному библиотекарю библиотечно-информационного сектора Института ветеринарной медицины и биотехнологии отдела обслуживания Научной сельскохозяйственной библиотеки; Марине Викторовне Марковой, ветеринарному врачу Университетской ветеринарной клиники; Елене Валерьевне Михайлиной, специалисту по учебно-методической работе 1 категории учебного отдела учебно-методического управления; Игорю Николаевичу Мягкову, доценту кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства; Юлии Валерьевне Необердиной, специалисту по учебно-методической работе 1 категории учебного отдела учебно-методического управления; Лилии Анатольевне Прониной, заведующей кафедрой геодезии и дистанционного зондирования; Павлу Станиславовичу Ткачёву, старшему преподавателю кафедры природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов; Людмиле Васильевне Щелгуновой, бухгалтеру 1-й категории отдела расчета с обучающимися и персоналом Управления финансов и бухгалтерского учета.

Слова благодарности прозвучали в адрес партнеров, внесших большой вклад в открытие специализированных аудиторий. Так, в 2021 году на факультете технического сервиса в АПК была открыта фирменная аудитория энергонасыщенной техники Минского тракторного завода. Ректор Омского ГАУ выразила благодарность Ирине Владимировне Баландиной, заместителю генерального директора акционерного общества «База Агрокомплект», Ивану Николаевичу Величеву, директору OOO Холдинг «Велком».

Яркую страницу в историю университета вписали студенческие отряды. Уже на протяжении более чем 55 лет бойцы строят будущее не только Омского региона, но и всей страны. В 2021 году на базе университета было сформировано 10 студенческих отрядов. 253 бойца отработали в трудовом семестре, приняли участие во всероссийских, межрегиональных проектах и стали победителями Всероссийского конкурса сельскохозяйственных отрядов вузов Минсельхоза РФ 2021. В номинации «Лучший отряд сельскохозяйственной направленности» по направлению «Землеустроительные отряды» - отряд «Земфаковец» занял 2-е место; по направлению «Механизация» студенческий отряд «Нива» занял 3-е место в номинации «Лучший отряд социальной и иной направленности»; по направлению «Волонтерство» отряд снежного десанта «Полярная стрела» занял 3-е место.

Благодарственными письмами Омского ГАУ за активную жизненную позицию, высокие профессиональные компетенции, большой личный вклад в развитие движения студенческих отрядов университета и в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были награждены: Оксана Вересовая , студентка 303 группы землеустроительного факультета, комиссар Штаба студенческих отрядов Омского ГАУ, командир студенческого сельскохозяйственного отряда «Земфаковец», победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов в номинации «Землеустройство» ; Дарья Воронина, студентка 214 группы агротехнологического факультета, победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов в номинации «Технология переработки продукции» среди студенческих сельскохозяйственных отрядов; Екатерина Масловская, студентка 207 группы агротехнологического факультета, победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов в номинации «Сбор урожая сельскохозяйственного производства»; Руслан Тюлебаев, студент 402 группы факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе, победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов в номинации «Механизация (агроинженерия)».

С особой теплотой прозвучали слова благодарности в адрес ветеранов университета, без которых праздник был бы неполным, многие из них на заслуженном отдыхе и отметили 85-летний юбилей. Поздравления с Днем работника сельского хозяйства и продовольствия для ветеранов принимали Наталья Константиновна Чернявская, председатель Совета ветеранов ОмГАУ и Юрий Матвеевич Гичев, председатель Совета ветеранов ИВМиБ.

Какой же праздник без творческих коллективов студенческого дворца культуры?! Они раскрасили вечер настроениями лирической грусти, буйной молодости и душевной напевности. Праздник создали: коллектив современного танца «Team Spirit», студия эстрадного вокала «Автограф», ВИА « Сибирский марш», коллектив бального танца "Джайв", а провели праздничную встречу Марине Петросян и Тимур Муллин.