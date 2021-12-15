Банк ВТБ в 2021 году поддержал детские больницы из 22 регионов России

15 декабря в 15:00 по московскому времени в инстаграм-аккаунте @mirbezslez пройдет заключительная в 2021 году акция проекта «Мир без слез» — собственной благотворительной программы банка ВТБ. По итогам 2021 года общий бюджет, выделенный банком на поддержку и развитие детского здравоохранения в России, составил более 75 млн рублей.

Всего 2021 году в программе приняли участие 27 больниц из 22 городов, в числе которых — Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также село Курумкан (Республика Бурятия).

«Одно из приоритетных направлений в социальной деятельности банка ВТБ — развитие детского здравоохранения в России. Мы создали благотворительную программу «Мир без слёз» в 2003 году, и все эти годы ведем системную работу по поддержке государственных медицинских учреждений. Ежегодно банк стремится расширять географию проекта, включая все новые регионы. За 18 лет существования «Мира без слез» мы побывали в 77 субъектах РФ, а помощь получили более 180 медучреждений. Мы бы хотели, чтобы у каждого ребенка в стране была возможность получить квалифицированную медицинскую помощь по месту жительства. В 2022 году мы намерены продолжать проведение акций», — рассказал Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

«Мир без слез» — всероссийский благотворительный проект, который реализуется в рамках социальной программы банка ВТБ «Здоровая страна». Проект направлен на развитие детского здравоохранения и улучшения качества медицинской помощи детям в России. В рамках акций банк помогает государственным детским больницам и поликлиникам, приобретая по их запросам необходимое медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы.

Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015 г.

Банк ВТБ (ПАО)