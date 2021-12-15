«Росводоканал Омск» информирует о плановых работах на сетях водоснабжения

На улице Хабаровской сотрудники омского водоканала проложили новый полиэтиленовый трубопровод протяженностью 740 метров. Теперь, чтобы вывести из эксплуатации аварийный участок и подать воду по новой сети, требуется заменить запорную арматуру. Работы запланированы с 9:30 утра до полуночи. Временные неудобства коснутся жителей улиц Кирова, 4 Транспортная, Берко Цемента, 5 Рабочей, Свободы и других. Для жителей на время ремонтных работ будут установлены два автомобиля с питьевой водой по адресам: Харьковская, 11 и Кирова, 7.

«Участок водопроводных сетей на улице Хабаровской нуждался в замене. Последние три года на трубопроводе ежегодно устраняли до 8 повреждений. С прокладкой нового полиэтиленового трубопровода, срок службы которого составляет полвека, повысилась надежность водоснабжения жителей Октябрьского округа», - прокомментировал директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

В Кировском округе 16 декабря к водопроводным сетям будет подключен детский сад в микрорайоне «Прибрежный». Работы продлятся с 9:30 до 22 часов. Шесть многоквартирных домов на улице Крупской на время работ будут отключены от холодного водоснабжения.

«Росводоканал Омск» приносит омичам извинения за временные неудобства и рекомендует сделать необходимый запас воды.

Напоминаем, что планово-предупредительные ремонты на сетях водоснабжения проводятся в течение всего года. Такие мероприятия сопряжены с локальным и кратковременным отключением потребителей от систем централизованного водоснабжения. Как правило, ограничения услуг осуществляются для замены запорной арматуры, подключения вновь построенных и реконструированных трубопроводов, в том числе для дезинфекции сетей.

С полным списком объектов, попадающих под отключения, можно познакомиться на сайте предприятия. Информация о плановых отключениях размещается на официальной странице «ВКонтакте» и доступна пользователям мобильного приложения «РВК.Услуги».