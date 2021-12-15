Муромцевский техникум привлечен к ответственности за нарушение закона «О семеноводстве»

В ноябре 2021 года в ходе плановой проверки в отношении БПОУ Омской области «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства» установлено, что данным учреждением в 2021 году осуществлялся посев семян сельскохозяйственных культур с нарушением закона «О семеноводстве».

Так, сотрудники образовательного учреждения использовали для посева 19 тонн семян пшеницы, более 8,8 тонн семян овса и 1,62 тонны семян гороха без проверки на сортовые качества.

В результате юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ в размере 5 тысяч рублей.

Организацию обязали устранить выявленные нарушения и проверить используемые на посев в 2022 году семена сельскохозяйственных растений по всем параметрам качества.

Для справки. Критерии качества семян делятся на две категории - сортовые качества и посевные качества.К сортовым качествам относится сортовая чистота, определяющая степень соответствия семян партии заявленному сорту по совокупности признаков. Данный показатель устанавливает, какой процент семян в урожае посева на семенные цели соответствует требованиям сорта.

Посевные качества определяют степень пригодности семян для посева и хранения. К ним относятся чистота, влажность, всхожесть, энергия прорастания, жизнеспособность, масса 1000 семян, зараженность болезнями и заселенность вредителями.