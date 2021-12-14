О внесении изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида

С 01.08.2017 г. действует приказ Минтруда России № 486н, который утвердил Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ), и их форм. ИПРА содержит реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации (ТСР) и услуги, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) бесплатно в соответствии с федеральным перечнем, региональным перечнем и реабилитационные или абилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица и организации независимо от организационно-правовых форм, а также рекомендуемые товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет средств материнского капитала. Разработка ИПРА в части рекомендаций для обеспечения ТСР и услугами по реабилитации или абилитации, предоставляемых за счет средств федерального бюджета, осуществляется на основании перечня медицинских показаний и противопоказаний.

При необходимости внесения изменений в ИПРА оформляется новое направление на медико-социальную экспертизу и составляется новая ИПРА.

В случае необходимости внесения исправлений в ИПРА в связи с изменением антропометрических данных; необходимостью уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных или абилитационных мероприятий; изменения персональных данных или в целях устранения технических ошибок по заявлению инвалида либо по заявлению законного или уполномоченного представителя взамен ранее выданной составляется и выдается новая ИПРА без оформления направления на МСЭ.

С 1 января 2021 г. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) формируется только в форме электронного документа. Электронный документ, по желанию инвалида, законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида), может быть предоставлен на бумажном носителе, либо направлен заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Начальник отдела анализа проблем реабилитации С.И. Саликова