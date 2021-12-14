В Омском ГАУ прошел антикоррупционный марафон

В рамках марафона на 1 и 2 курсах всех факультетов Омского ГАУ прошли кураторские часы на данную тематику: «Антикоррупционная политика в образовании», «Знакомство с нормативной базой», «Жить по совести и честно» «Сколько стоит экзамен», «Молодежь против коррупции», «Чистые руки», «Коррупция и финансовое право», «Коррупция: преступление и наказание». А также были проведены беседы со студентами на тему «Быть честным-модно».

Студенты старших курсов приняли участие в региональном антикоррупционном диктанте, где показали хорошие знания по данной тематике.

На факультете агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования и землеустроительном факультете студенты-первокурсники активно участвовали в конкурсе плакатов на тему «Молодежь против коррупции». На землеустроительном факультете также прошло анкетирование студентов 1-3 курсов. Опрос проводился в целях предупреждения и противодействия коррупции в вузе. В нем приняли участие 250 студентов. Проанализировав итоги опроса, можно сделать вывод, что студенты правильно понимают, что такое коррупция, ее причины, следствия, ответственность за противоправные действия. Большинство из опрошенных достаточно хорошо информировано об антикоррупционных программах в университете.

К марафону активно подключились студенты-волонтеры. В учебных корпусах и на территории студенческих городков аграрного университета они провели акцию «Зачетка без взяток», приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией. Волонтеры раздавали листовки студентам и проводили антикоррупционную агитацию.

Совет обучающихся в этом году представил новую программу традиционной спортивно-интеллектуальной игры «Quest+», участниками которой стали преподаватели и сотрудники университета. Для участия в игре заявились 7 команд. Все они успешно справились с различными заданиями на тему противодействия коррупции. Но все же наиболее подготовленной оказалась команда агротехнологического факультета, которая и стала победителем. Второе место заняла команда факультета технического сервиса в АПК, на третьем месте - команда отдела организационно-методического сопровождения воспитательной работы.

Марафон завершился, но работа по профилактике коррупции в вузе продолжается. Объединяя наши усилия, активно выражая свою гражданскую позицию, вместе мы сможем противодействовать этому негативному явлению в нашем обществе.