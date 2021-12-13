Библиографический справочник Омского ГАУ, посвященный 70-летию профессора Ю.М. Рогатнева победил в межвузовском конкурсе

Организаторами конкурса выступили Научная сельскохозяйственная библиотека Омского ГАУ и Научная библиотека ОмГПУ. Конкурс проводился с целью выявления и распространения опыта подготовки информационно-библиографических изданий вузовских библиотек г. Омска, повышения уровня профессиональных знаний библиотечных специалистов.

В номинации «Биобиблиографические издания» первое место занял биобиблиографический справочник «Рогатнев Юрий Михайлович : к 70-летию со дня рождения доктора экономических наук, профессора кафедры землеустройства землеустроительного факультета». Жюри оценило не только профессиональные умения и навыки библиотечных специалистов при подготовке издания, но и отметило биографию от первого лица и тот посыл, с которым Юрий Михайлович обратился «к молодым и не очень молодым ученым»:

1. Наука – явление увлекательное и заразительное. Оно требует постоянного внимания и заботы. Трудно быть хорошим ученым, занимаясь исследованиями периодически.

2. В науке сложно надеяться на быстрый и большой успех, который дается в результате достаточно длительных и постоянных исследований.

3. Необходимо использовать опыт прошлых лет по организации научной деятельности в пределах служебной нагрузки. Необходимо организовывать всю сферу науки, а не только приносящую сейчас какие-то доходы.

4. Наука и зарабатывание больших денег – это разные вещи.

5. Наука студентов связана с наукой преподавателя. Его статьи и выпускная квалификационная работа – результат не только для студента, но и преподавателя, используемый им в дальнейшем. Отсутствие науки у студентов – низкая квалификация преподавателя.

6. При управлении наукой заведующим кафедрами, деканам и проректорам следует иметь хорошие собственные научные результаты, иначе сложно руководить этой деятельностью.

7. Следует усилить требования к публикуемым научным статьям, в том числе и студенческим. Много «мусорных» публикаций. Это порождает «легкость» в восприятии науки и халтуру.

8. Дипломы с отличием студентам без достаточных достижений в науке не присуждать.

9. Выпускная работа без раздела НИР не может претендовать на отличную оценку.

Познакомиться с материалами, опубликованными в биобиблиографическом справочнике, можно на сайте Научной сельскохозяйственной библиотеки Омского ГАУ http://lib.omgau.ru/ в разделе РЕСУРСЫ/ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ.