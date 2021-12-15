Омский школьник закинул петарду за воротник однокласснику

Ребенок попал в больницу, но его жизни ничего не угрожает. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Чем ближе новогодние праздники, тем чаще в руки детей попадает пиротехника и это не всегда заканчивается благополучно. В Исилькульском районе Омской области в больницу попал 11-летний мальчик. Врачи диагностировали у него термические ожоги шеи и обратились в полицию.

Оказалось, что ожоги школьник получил во время игры. С одноклассниками они решили запустить несколько петард. Одноклассник пострадавшего ребенка зажег одну и случайно забросил ее в куртку приятеля. Там петарда и взорвалась. Как уточнили в пресс-службе ведомства, по факту произошедшего проходит проверка.

- С несовершеннолетними и их родителями сотрудниками полиции проведены беседы о недопустимости подобного поведения, обращено внимание на усиление контроля за времяпрепровождением подростков, - уточнили в полиции.